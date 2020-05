Lautaro Martinez-Barcellona, torna il “tifo” catalano: richiesta all’Inter?

Su Lautaro Martinez al Barcellona per qualche giorno la stampa catalana è stata tranquilla, ma ora torna a spingere. Il quotidiano Mundo Deportivo, oltre a riportare le parole di ieri del tecnico Setién (vedi articolo), sostiene che l’argentino avrebbe detto all’Inter di volersi trasferire. Peccato che ci sia una clausola di mezzo…

NON SI ARRENDONO – Ecco come apre il Mundo Deportivo, che a differenza dei quotidiani italiani sarà in edicola regolarmente fra poche ore: “Lautaro Martinez si muove. Il 9 per cui sospira il Barcellona ha già fatto sapere all’Inter che il suo desiderio sarebbe andare al Camp Nou. Non vuole parlare di rinnovo con il suo attuale club, che accetterebbe novanta milioni e qualche giocatore per cederelo. Quique Setién, molto chiaro: «Lautaro Martinez? Giocare con Lionel Messi deve essere un incentivo enorme. Messi non se ne andrà. Leo e il Barcellona resteranno sempre uniti»“.