Lautaro Martinez? Il Barcellona raddoppia: dalla Serie A ne prende due

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è uno dei nomi che la stampa spagnola predilige mettere in prima pagina in questi giorni. Così come Sport (vedi articolo) anche l’altro quotidiano catalano, Mundo Deportivo, sostiene che il Barcellona sia vicino a ben due acquisti multimilionari dalla Serie A.

ACQUISTI SENZA FRENI – Per i media catalani non esistono le difficoltà economiche legate al Coronavirus. Ecco come apre il Mundo Deportivo, con un doppio colpo dalla Serie A: “Miralem Pjanic e Lautaro Martinez incamminati. Il Barcellona ha già il sì dei due giocatori ed è ottimista sulla possibilità di completare i loro acquisti. L’Inter cerca un altro centravanti, la Juventus e i blaugrana sono vicini per il trasferimento del bosniaco”.