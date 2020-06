Lautaro Martinez, da Barcellona ancora idee folli: nuovo scambio all’Inter

Per Lautaro Martinez al Barcellona, nel pomeriggio, si è segnalato come i blaugrana abbiano difficoltà economiche (vedi articolo). Eppure, per l’ennesima volta, ci sarebbe l’intenzione di offrire un giocatore della propria rosa ipervalutandolo. A riportarlo è il Mundo Deportivo, nella prima pagina del giornale di oggi.

ANCORA AL RIBASSO – Per arrivare alla valutazione di Lautaro Martinez chiesta dall’Inter, centoundici milioni di euro, il Barcellona si starebbe inventando di tutto. Questa l’ultima proposta, oggettivamente folle, con cui apre il Mundo Deportivo: “Formula Lautaro Martinez. Il Barcellona vuole includere nell’operazione per l’argentino Junior Firpo, valutandolo quarantuno milioni di euro. Più settanta milioni farebbe centoundici (la clausola rescissoria, ndr). Timo Werner sceglie il Chelsea, che pagherà i sessanta milioni della clausola rescissoria”. Ecco, forse i catalani farebbero bene a imparare da quest’ultima notizia, anziché ipervalutare le proprie seconde scelte…