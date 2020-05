Lautaro Martinez, Barcellona propone sei nomi: la secca replica dell’Inter

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è la priorità del Barcellona, che lavora per abbassare il prezzo della clausola (111 milioni di euro, ndr). Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana tra le possibili contropartite ha inserito sei nomi ma la risposta nerazzurra non si è fatta attendere. Di seguito i dettagli

PRIMA SCELTA – Lautaro Martinez è la prima scelta del Barcellona, anche più di Neymar. L’attaccante dell’Inter ha una clausola da 111 milioni di euro, cifra che i blaugrana stanno cercando di abbassare con l’inserimento di contropartite tecniche più una cifra cash da pattuire. Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona ha messo sul piatto sei nomi: Semedo, Junior, Umtiti, Todibo, Emerson e Cucurella. I più apprezzati al momento sembrano essere Semedo e Umtiti. Tra gli incedibili ci sono Lionel Messi, Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong e Clement Lenglet.

La risposta dell’Inter, che ha dimostrato apprezzamento per Arthur – sul quale c’è anche la Juventus -, Arturo Vidal e Ivan Rakitic, non si è fatta attendere. Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, su Twitter svela: “Questa mattina, un membro dello staff tecnico dell’Inter ha commentato chiedendo se al Barça credono che all’Inter siano sciocchi. Il commento è arrivato a causa dei giocatori offerti nella trattativa per Lautaro Martinez. Non c’è dubbio che l’Inter pensi ad altri nomi. Considerando che l’Inter – prosegue il giornalista – non avrà altra scelta che negoziare con il Barcellona dato che il giocatore vuole firmare, il club pensa che ne valga la pena ma che la clausola dovrà essere pagata. L’Inter imporrà le sue condizioni”.

Esta mañana, un miembro del dl staff técnico del Inter ha comentado que si en el Barça algunos creían que eran tontos o aficionados. Venía el comentario a cuenta de los jugadores ofrecidos en el truque por Lautaro Martinez. No hay duda de queel Onter piensa en otros nombres. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) May 8, 2020