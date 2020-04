Lautaro Martinez-Barcellona, pronto ingaggio super. Inter rigida: 111 milioni

Lautaro Martinez potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del mercato nei prossimi mesi. La punta argentina piace moltissimo al Barcellona (qui gli ultimi rumors dalla Spagna) che resta in pole position per acquistarlo. Dal canto suo, l’Inter non ha intenzione di mollare la presa: di seguito le ultime indiscrezioni da “Goal.com”

INGAGGIO TOP – Il futuro di Lautaro Martinez resta in bilico, tra il forte pressing del Barcellona e la volontà dell’Inter di trattenerlo. Secondo le ultime novità, i blaugrana sono pronti a mettere sul piatto 10 milioni a stagione per l’argentino. L’Inter, però, non ha intenzione di mollare la presa per quanto riguarda il prezzo del cartellino. I nerazzurri, nonostante l’emergenza Coronavirus, vogliono l’intera clausola rescissoria da 111 milioni. Anche Real Madrid e Chelsea sono interessate, ma sono dietro nella corsa al calciatore.