Lautaro Martinez, il Barcellona ha problemi: non solo con l’Inter

Per Lautaro Martinez il Barcellona continua a essere in grossa difficoltà. Il quotidiano spagnolo Marca riporta come i catalani non siano in crisi soltanto con l’attaccante dell’Inter, ma pure con il suo altro obiettivo principale dalla Serie A.

NON VOGLIONO PAGARE… – «Le priorità sono sempre Lautaro Martinez e Miralem Pjanic». Così arrivano i messaggi dal Barcellona al quotidiano spagnolo Marca, con i catalani che non si arrendono. Tuttavia, come chiarito in questi giorni, il Barça sta trovando diverse difficoltà nel chiudere le due operazioni. Il problema principale è che le squadre non intendono accettare le parziali contropartite offerte (inevitabile se si ipervalutano delle riserve come Junior Firpo quarantuno milioni, ndr). Su Lautaro Martinez e Pjanic il Barcellona ha un accordo sulla parola per l’ingaggio, ma quando si tratta di parlare con Inter e Juventus l’operazione si blocca. In particolare, per quanto riguarda i nerazzurri, non c’è la possibilità di intaccare la richiesta di pagare la clausola rescissoria. La volontà di inserire giocatori, per ridurre la valutazione di centoundici milioni di euro, rimane un sogno dei blaugrana di difficile realizzazione. Ma bisognerà ancora attendere prima di poter dire che il Barcellona avrà abdicato su Lautaro Martinez.

