Lautaro Martinez-Barcellona, principio di accordo! Inter su 5 nomi: dettagli

Condividi questo articolo

Inter e Barcellona sarebbero al lavoro per concludere l’affare Lautaro Martinez, attaccante che avrebbe già un principio di accordo con la squadra blaugrana

TWEET – L’account Twitter del programma El Partitazo de Cope informa di quanto riferisce Fabian Godoy riguardo il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter avrebbe raggiunto un principio di accordo con il Barcellona. Quest’ultimo sarebbe al lavoro con il club nerazzurro per definire l’intesa e definire i termini anche tra le società. Questo accordo potrebbe includere, oltre una parte economica, anche una contropartita tecnica. In questo senso l’Inter sarebbe interessata a Rakitic, Semedo, Umtiti, Vidal e Junior Firpo. L’annuncio invece potrebbe avvenire non prima del 30 giugno.