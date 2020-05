Lautaro Martinez-Barcellona, principio di accordo! Cifre e contropartite

Lautaro Martinez sempre più indirizzato verso il Barcellona, visto che potrebbe essere stato trovato addirittura un principio di accordo con l’Inter

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, la trattativa tra Barcellona ed Inter per il trasferimento di Lautaro Martinez sarebbe in fase avanzata. Si tratterebbe addirittura di un principio di accordo tra i due club. Niente pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro e nemmeno 90 milioni più un giocatore. L’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 60 milioni più due contropartite. Al momento non sarebbero noti i nomi dei calciatori. Verosimilmente però i nomi potrebbero uscire da una lista che comprende Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Alena e Semedo.