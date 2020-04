Lautaro Martinez, Barcellona prepara piano B piÃ¹ conveniente

Lautaro Martinez, Barcellona prepara piano B più conveniente

Condividi questo articolo

Non solo l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, sarebbe in lista per il Barcellona come prossimo centravanti ma anche Alexander Isak

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Olé, il Barcellona si starebbe preparando anche all’eventualità di non riuscire ad acquistare Lautaro Martinez dall’Inter. In questo caso la scelta potrebbe ricadere di Alexander Isak, punta della Real Sociedad. Il classe 1999 svedese ha segnati 14 gol in 34 presenze ed è acquistabile per 70 milioni di euro a fronte dei 111 necessari per l’argentino. Occhio però al Borussia Dortmund che ha una recompra sul giocatore pari a 30 milioni di euro.