Lautaro Martinez-Barcellona, piÃ¹ di un problema con l’Inter! Pronto piano B

Lautaro Martinez-Barcellona, più di un problema con l’Inter! Pronto piano B

Lautaro Martinez non sarebbe un affare semplice, se n’è accorto il Barcellona che ora punta ad un’alternativa all’attaccante dell’Inter

SITUAZIONE – Spiega tutto nel dettaglio il Mundo Deportivo. All’interno del sito del quotidiano spagnolo si legge che sostanzialmente le problematiche da superare per portare Lautaro Martinez al Barcellona sarebbero due. Uno il fatto che i contatti tra il club blaugrana e l’Inter non sarebbero poi così fluidi. L’altro sarebbe dovuto al prezzo della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Così la società catalana starebbe valutando un piano B. Il prescelto potrebbe essere Timo Werner. Il centravanti del Lipsia sarebbe più economico dell’argentino, vale a dire al massimo 60 milioni di euro. Ramon Planes, il secondo di Abidal, lo avrebbe già visionato dal vivo contro il Tottenham in Champions League. Il Barcellona però non sarebbe solo. Werner sarebbe nel mirino anche di Juventus, Bayern Monaco, Manchester United proprio Inter.