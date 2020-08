Lautaro Martinez-Barcellona, pista fredda. E l’Inter può alzare la posta – Sky

Lautaro Martinez è più vicino all’Inter che al Barcellona oggi. Come riportato da Romano – giornalista di “Sky Sport” -, il club spagnolo non può più spendere cifre stellari per l’attaccante argentino. E l’extra clausola gioca a favore della società nerazzurra

OPERAZIONE IN SALITA – Se n’è parlato per settimane, anzi mesi. Oggi invece è tutto fermo. Il futuro di Lautaro Martinez è meno in bilico rispetto a prima. La situazione è in stand-by, molto più fredda di qualche settimana fa. Come confermato anche dallo stesso Barcellona, che gradisce il giocatore ma la trattativa è bloccata per i costi elevati (vedi dichiarazioni del Presidente Josep Maria Bartomeu, ndr). Inoltre la clausola rescissoria di Lautaro Martinez a 111 milioni di euro non è più in vigore, di conseguenza l’Inter può chiedere qualsiasi cifra adesso. Il Barcellona, in tempi di Covid-19, non sembra intenzionato a spendere oltre 100 milioni per un singolo calciatore. Lautaro Martinez, intanto, si gode il suo finale di stagione con l’Inter (vedi articolo).