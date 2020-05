Lautaro Martinez-Barcellona, ora dalla Spagna non ci credono? Werner 9

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez e il Barcellona, un flirt rilanciato puntualmente dai media spagnoli. Oggi, però, Mundo Deportivo sembra molto meno ottimista rispetto alle scorse settimane sull’arrivo del Toro dall’Inter. Di seguito le ultime novità e occhio al profilo di Werner

SFIDA PER LA 9 – Dalla Spagna spesso i rumors su Lautaro Martinez in blaugrana sono andati oltre: ora i toni sembrano essere meno ottimisti. Secondo le ultime novità, l’Inter continua a pretendere molti soldi e l’inserimento di una contropartita non basta ad abbassare il prezzo. Inoltre, la volontà del calciatore sembra avere meno importanza rispetto agli anni passati. Occhio, quindi, al possibile piano B che porta a Timo Werner. Il tedesco, seguito anche dall’Inter, vale 60 milioni di euro e piace anche al Liverpool. In ogni caso, è confermata la volontà del Barcellona di acquistare un numero 9 di massimo livello.