Lautaro Martinez, Barcellona offre l’ex Rafinha all’Inter? Situazione – MD

Potrebbe prospettarsi il ritorno di Rafinha all’Inter: questa la suggestione legata al possibile passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona

IL PUNTO – Secondo il sito del Mundo Deportivo, sarebbe molto difficile la permanenza di Rafinha al Celta Vigo. Il problema sarebbe infatti di natura economica nonostante la sua clausola scenda da 75 a 17 milioni di euro. L’emergenza Coronavirus starebbe farebbe calare in maniera significativa gli introiti derivanti dai diritti televisivi nel caso in cui non riprenda il campionato. Questo quadro desolante renderebbe difficile una possibile offerta in grado di convincere il Barcellona. Una situazione di questo genere faciliterebbe l’Inter. Il club blaugrana potrebbe infatti inserire il centrocampista nella trattativa per Lautaro Martinez per abbassare le richieste economiche della società nerazzurra. Un’ipotesi che potrebbe trovare il favore dei nerazzurri, visto che nella seconda parte della stagione 2017-2018 il 27enne aveva giocato molto bene tra le fila dell’allora tecnico Luciano Spalletti.