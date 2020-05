Lautaro Martinez, il Barcellona ne offre sei all’Inter! I nomi per lo “scambio”

Per Lautaro Martinez, col passare dei giorni, si sta capendo che il Barcellona non vorrà pagare la clausola. Anziché centoundici milioni di euro i blaugrana pensano di ridurre di quasi il 50% l’esborso cash, con l’inclusione di alcune contropartite tecniche. Il quotidiano catalano Sport, in prima pagina, fa ben sei nomi.

UNO PER DUE? – A Barcellona le provano tutte per mettere mano sul loro obiettivo spendendo il minimo. Ecco la prima pagina del quotidiano Sport di oggi: “Scambio per Lautaro Martinez. Il Barcellona offre una lista finale di sei giocatori all’Inter per ridurre la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro. I due club avanzano in una trattativa che potrebbe concludersi con il pagamento di sessanta milioni di euro più due calciatori”. Fra queste opzioni, curiosamente, non c’è nemmeno un vero e proprio attaccante. Si tratta di Arturo Vidal, nome già noto all’Inter, dell’ex Rafinha (ora al Celta Vigo), dei laterali Junior Firpo (fascia sinistra) e Nélson Semedo (fascia destra) e dei difensori Jean-Clair Todibo (in prestito allo Schalke 04) e Samuel Umtiti. Che una combinazione con due di questi porti all’Inter a un valore di cinquanta milioni di euro, per raggiungere la clausola di Lautaro Martinez, è tutto da discutere…