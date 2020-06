Lautaro Martinez, Barcellona offre Firpo? Inter ferma sulla sua valutazione – TS

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è sempre l’obiettivo principale del Barcellona, che negli ultimi giorni avrebbe offerto circa 70 milioni più Junior Firpo, giovane esterno valutato ben 41 milioni dal club spagnolo. L’Inter, secondo quanto riportato da “TuttoSport”, è ferma sulla sua valutazione.

PROBLEMA DI VALUTAZIONE – All’Inter piace il giovane Junior Firpo, acquistato dal Barcellona l’estate scorsa dal Betis Siviglia per 18 milioni più 12 di bonus. Il Barcellona dunque potrebbe sacrificare il calciatore per arrivare a Lautaro Martinez, ma l’Inter non lo valuta di certo 41 milioni. A bilancio lo spagnolo ha un valore di circa 13, e Beppe Marotta sa bene che il Barcellona vorrebbe mettere a segno una plusvalenza con la contropartita da inserire per arrivare all’ex Racing. L’Inter valuta Firpo al massimo 20-25 milioni, quindi la richiesta, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, non si schioda dagli 80-90 milioni cash da incassare.

Fonte: TuttoSport.