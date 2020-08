Lautaro Martinez, Barcellona obbligato a un tipo di operazione con l’Inter

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è il sogno di mercato estivo del Barcellona. Anzi, è praticamente l’ossessione visti i problemi in casa blaugrana. In Spagna – precisamente sul quotidiano Marca – si torna a parlare dell’operazione portata avanti con l’Inter. E spunta un’alternativa a costo contenuto

GIRO DI ATTACCANTI – La questione relativa a Lionel Messi tiene ancor banco a Barcellona, dove si pensa comunque a rinforzare la squadra. In attacco. Dopo lo stop delle ultime settimane, la società blaugrana è torna alla carica per Lautaro Martinez, che resta il primo obiettivo per l’attacco. Scaduta la possibilità di acquistarlo attraverso il pagamento della clausola rescissoria, si cerca di abbassare le pretese economiche dell’Inter, che non scende da quella cifra. Sono 111 milioni di euro, minimo. E il Barcellona è costretto a inserire nell’operazione almeno una contropartita tecnica per far abbassare il cash visto il budget ridotto. Contropartita ancora da individuare dopo i nomi proposti a vuoto tempo fa. L’alternativa all’argentino è l’olandese Memphis Depay, capitano dell’Olympique Lione, ma solo se l’operazione con l’Inter non si concretizzasse. In questo caso il costo sarebbe più che dimezzato, sulla base di circa 50 milioni. Ma la prima scelta assoluta resta Lautaro Martinez, a prescindere da qualsiasi altro discorso.

Fonte: Marca – Luis Rojo