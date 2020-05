Lautaro Martinez-Barcellona: Inter rigida e sceglie! Poi tutto su Werner

Lautaro Martinez è chiaramente in cima alla lista del Barcellona per l’attacco. Dalla Spagna, continuano a incalzare costanti novità sulla presunta trattativa tra Inter e blaugrana, ma anche sui piani dei nerazzurri. Di seguito gli ultimi aggiornamenti: Timo Werner in pole come sostituto

BIVIO IN ATTACCO – Come abbiamo riportato nel pomeriggio di oggi, Lautaro Martinez, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, vorrebbe il Barcellona o preferirebbe restare all’Inter. L’attaccante argentino, però, non sarà ceduto tanto facilmente dai nerazzurri: 111 milioni o al massimo uno tra Vidal, Firpo, Semedo o Todibo nella trattativa. Intanto, lo stesso giornale spagnolo è sicuro: Werner è l’obiettivo scelto dall’Inter per sostituire il Toro. Serviranno 60 milioni per il tedesco e accorciare i tempi: per questo ai nerazzurri, non converrebbe tirare la corda per l’argentino.