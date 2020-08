Lautaro Martinez-Barcellona non sfuma? Iberici su possibile dopo Firpo

Il Barcellona potrebbe essere alla ricerca del possibile sostituto di Junior Firpo, potenziale contropartita tecnica nell’operazione per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Vicent Burguete di Mundo Mestalla, il Barcellona sarebbe sulle tracce di José Gayá. Il tentativo per il terzino sinistro del Valencia potrebbe essere interpretato come una mossa per sostituire Junior Firpo, visto che i due condividono lo stesso ruolo in campo. Quest’ultimo è da sempre stato indicato come il giocatore più accreditato a diventare contropartita tecnica nella possibile operazione per il trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter alla squadra blaugrana.