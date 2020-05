Lautaro Martinez, il Barcellona non “sente” Ausilio: Coutinho-bis per l’Inter?

Lautaro Martinez è stato blindato da Ausilio, con le parole uscite in serata che chiudono la porta a trattative fra Inter e Barcellona (vedi articolo). Nonostante ciò il quotidiano catalano Sport, uno di quelli che più spingono verso il trasferimento dell’argentino, parla ancora di scambio. Coutinho sarebbe l’ultima offerta blaugrana.

DI RITORNO? – A Barcellona, è evidente, non hanno sentito (o non vogliono sentire) le parole di Piero Ausilio. La prima pagina del quotidiano catalano Sport, in edicola oggi, continua a ribadire la volontà di uno scambio e non di pagare la clausola rescissoria: “Philippe Coutinho potrebbe entrare nell’operazione Lautaro Martinez. Barcellona, trattativa con l’Inter“.