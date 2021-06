Lautaro Martinez, il Barcellona non molla: resta desiderio con un big

Lautaro Martinez è sempre un’ossessione del Barcellona. Il solito quotidiano catalano Sport, che l’anno scorso per mesi l’aveva dato come affare fatto, rilancia l’interesse dei blaugrana per l’attaccante dell’Inter.

VOLONTÀ CHIARA – Il Barcellona non è certo la squadra più ricca del mondo in questo momento, ma per la stampa catalana è tutto sotto controllo. Anzi, c’è la possibilità di fare acquisti milionari. Ecco la prima pagina di Sport, in edicola oggi: “Vogliono acquistare un crack. Il Barcellona proverà a ingaggiare un attaccante di primo livello. Si augura di incassare quanto sufficiente con le cessioni, specialmente da Ousmane Dembélé, per prendere un 9. Erling Haaland e Lautaro Martinez, nonostante le difficoltà, continuano a essere i desiderati”.