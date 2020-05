Lautaro Martinez, dal Barcellona vari nomi: uno il preferito dell’Inter – SI

Per Lautaro Martinez il Barcellona sta cercando di abbassare il prezzo inserendo delle contropartite tecniche. Fra queste, come riporta Gianluigi Longari per “Sportitalia Mercato” ce n’è una che l’Inter starebbe preferendo rispetto alle altre.

UN ATTACCANTE PER UN TERZINO? – Lautaro Martinez è il grande obiettivo di mercato del Barcellona, non c’è discussione. L’Inter può incassare i soldi della clausola, oppure (nel caso in cui decidesse di privarsi dell’argentino) andare a trattativa. Con quest’ultima ipotesi ci sarebbe anche la possibilità di ottenere in cambio qualche contropartita tecnica, che ridurrebbe il cash per i catalani. Sportitalia ne segnala una in particolare: Nélson Semedo. Sarebbe il terzino destro portoghese, classe 1993, quello che piace di più all’Inter fra le tante opzioni arrivate per Lautaro Martinez. A seguire Emerson, altro laterale destro ma brasiliano e ora in prestito al Real Betis fino al 30 giugno 2021. Intrigano meno gli altri nomi da Barcellona: in primis Junior Firpo, pure lui terzino ma sulla fascia sinistra, e i nomi fatti per il centrocampo. Dalla Spagna continuano a parlare di scambi multipli, ma pare che il nome possa essere solo uno. E in questo caso per Lautaro Martinez il Barcellona dovrebbe comunque pagare caro l’attaccante dell’Inter.