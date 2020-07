Lautaro Martinez-Barcellona, no a rinnovo Inter: possibile base di accordo

Il Barcellona sarebbe tranquillo per quanto riguarda l’affare Lautaro Martinez, dopo la decisione dell’attaccante di dire no al rinnovo con l’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, il Barcellona sarebbe sereno sulla possibilità di arrivare a una fumata bianca nell’operazione di mercato per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Nelle scorse ore il club nerazzurro avrebbe reso noto il tentativo di forzare le trattative per il rinnovo del centravanti argentino. Una mossa che sarebbe stata letta dalla società blaugrana come un pressing sul giocatore per giungere alla sua cessione a condizioni più vantaggiose. Dal canto suo però la punta avrebbe già scelto di lasciare i nerazzurri per trasferirsi in Catalogna. E questa sua intenzione l’avrebbe già comunicata alla squadra meneghina. Quest’ultima vorrebbe prima trovare il sostituto prima di cederlo definitivamente. Tuttavia il mercato è fermo ed è sfumata l’opzione Timo Werner, andato al Chelsea.

TRATTATIVA – Intanto i due club avrebbero stipulato un possibile accordo sulla base di un pagamento economico più una contropartita tecnica, che sarebbe Junior Firpo. Il nodo sarebbe la valutazione finale dei due giocatori. L’Inter valuterebbe Lautaro Martinez 111 milioni di euro. Il Barcellona invece la riterrebbe eccessiva. I catalani vorrebbero investire 65 milioni circa e crederebbe di poter raggiungere un’intesa nel corso delle prime settimane di agosto, ma senza fretta. Infatti buona parte del mercato inizierebbe al termine della Champions League, a seconda dei risultati che si verificheranno nella competizione europea.