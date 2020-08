Lautaro Martinez, Barcellona molla? Ora altre prioritÃ  e poco cash – Sky

Lautaro Martinez, Barcellona molla? Ora altre priorità e poco cash – Sky

Intervenuto negli studi di “Sky Sport”, Gianluca Di Marzio – esperto di calciomercato – ha parlato degli sviluppi di mercato legati a Lautaro Martinez, con il Barcellona che al momento ha altre priorità.

TUTTO BLOCCATO – Dopo la debacle storica contro il Bayern Monaco in Champions League, ora a Barcellona la priorità non è certamente il mercato. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, infatti, la trattativa per Lautaro Martinez si è totalmente bloccata. Non solo a causa del cambiamento societario e di guida tecnica, ma anche per i problemi economici che affliggono la società catalana: «Credo che il punto interrogativo sia più sul Barcellona che su Lautaro Martinez. Finché non si sa cosa succederà, non credo si possa pensare di riaprire una trattativa con l’Inter. Al momento non si sa nulla su allenatore, DS e presidente. Bisogna prima risolvere la situazione. Poi si potrà capire se si potrà riaprire il tutto, specialmente per quanto riguarda la parte economica. Koeman resta il favorito per essere il nuovo allenatore, ma adesso c’è solo una gran confusione che regna sovrana e bisogna capire cosa succederà, prima di poter parlare di una nuova eventuale trattativa».