Lautaro Martinez, il Barcellona molla l’Inter? 5 alternative, una concreta

Lautaro Martinez, nell’ultimo mese, è stato accostato infinite volte al Barcellona, soprattutto dalla stampa spagnola. Da qualche giorno (vedi articolo) si sta assistendo a un cambio di rotta sull’attaccante dell’Inter, e adesso il quotidiano catalano fa addirittura cinque nomi alternativi all’argentino. Ecco di chi si tratta.

INTER LIBERATA? – Ecco la prima pagina del quotidiano catalano Mundo Deportivo, in edicola fra poche ore: “Contatto con Timo Werner. Éric Abidal e Ramon Planes si sono riuniti in Germania con il padre dell’attaccante del RB Lipsia, prima dello stop per il Coronavirus. C’è buona sintonia per l’interesse del club blaugrana, però il giocatore ha più offerte da studiare. Alternative a Lautaro Martinez. Il 9 argentino è la prima opzione, però il Barcellona valuta altri nomi: Tammy Abraham (Chelsea), Alexander Isak (Borussia Dortmund), Jonathan David (Genk) e Victor Osimhen (Lille)”.