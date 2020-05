Lautaro Martinez-Barcellona? Le 2 contropartite piÃ¹ gradite dall’Inter – Rep

Lautaro Martinez-Barcellona? Le 2 contropartite più gradite dall’Inter – Rep

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez resta in orbita Barcellona, con l’Inter che pretende il pagamento della clausola di risoluzione. Secondo quanto però riferito dall’edizione online di “Repubblica”, nella lista di nomi proposti dai blaugrana ce ne sarebbero due maggiormente graditi ai nerazzurri

DUE NOMI GRADITI – Lautaro Martinez è, come ormai noto, obiettivo di mercato del Barcellona per l’attacco. Dalla Spagna continuano ad accostare vari nomi in uscita come possibili contropartite per l’Inter, che però sembra inamovibile nel pretendere i centoundici milioni di euro della clausola. Secondo “Repubblica”, gli unici due nomi graditi dalla società nerazzurra tra gli esuberi proposti sono quelli di Arturo Vidal e Jean-Clair Todibo. No a Junior Firpo, Nelson Semedo, Rafinha e Samuel Umtiti.

Fonte: Repubblica.it