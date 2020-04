Lautaro Martinez-Barcellona? La posizione dell’Inter Ã¨ chiara – SM

Lautaro Martinez-Barcellona? La posizione dell’Inter è chiara – SM

In Spagna insistono ad accostare Lautaro Martinez al Barcellona per la prossima stagione, ma la posizione dell’Inter è molto chiara: l’attaccante argentino non è in vendita

Secondo “Sport Mediaset” la posizione dell’Inter sulla vicenda Lautaro Martinez è molto chiara. Nonostante la corte serrata del Barcellona e nonostante la stampa spagnola veda il giocatore già in maglia blaugrana, spingendosi ad affermare che l’Inter avrebbe già accettato le offerte dalla Catalogna, in realtà l’attaccante argentino non è in vendita. La clausola rescissoria di 111 milioni, in questo momento storico con la crisi che vivrà tutto il settore a causa dell’emergenza coronavirus, tutela l’Inter perché nessuno potrebbe permettersi un simile esborso in contanti. Dovrebbe essere il giocatore a forzare la mano chiedendo la cessione, ma al momento all’Inter non sono giunti segnali in tal senso.