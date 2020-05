Lautaro Martinez-Barcellona: l’Inter non si muove da un punto – SM

Lautaro Martinez continua a subire il pressing del Barcellona, ma l’Inter, nonostante valuti le contropartite offerte dai blaugrana, non si muove da un punto

Secondo “Sport Mediaset” il muro dell’Inter su Lautaro Martinez non mostra cenni di cedimento. I nerazzurri infatti non considerano incedibile il giocatore e la loro posizione è chiara fin dal principio, Lautaro Martinez andrà al Barcellona solo alle condizioni dell’Inter, ovvero il pagamento della clausola di 111 milioni o un’offerta che sia ritenuta soddisfacente. L’Inter valuta le contropartite offerte, tra le quali non risulta più Vidal la cui valutazione è ritenuta troppo alta e non si scosta dalla volontà di incassare almeno 80 milioni di parte fissa.