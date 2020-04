Lautaro Martinez-Barcellona: Inter tranquilla, permanenza possibile – Sky

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona. I blaugrana però non possono pagare la clausola di 111 milioni, la trattativa andrà avanti, ma l’Inter è molto fiduciosa sulla sua permanenza. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

PRESSING BARCELLONA, INTER SERENA – Secondo Paventi l’Inter è tranquilla e si scommette sulla permanenza di Lautaro Martinez nonostante la corte serrata del Barcellona: «Per quanto riguarda Lautaro Martinez è un giocatore che piace moltissimo al Barcellona da tempi non sospetti, c’è la volontà di portare avanti una trattativa con soldi e contropartite. L’Inter non ha fretta, il giocatore ha un contratto fino al 2023 e il Barcellona non ha intenzione di pagare i 111 milioni ma vuole mettere contanti e contropartite. Non c’è accordo sul cash, si andrà avanti nelle prossime settimane, ma non si può escludere che resti all’Inter».