Lautaro Martinez-Barcellona, non è finita! No alla clausola. Inter spara alto

Lautaro Martinez è stato accostato al Barcellona con forza nelle scorse settimane. I blaugrana non pagheranno la clausola rescissoria per acquistare l’argentino, ma la trattativa con l’Inter proseguirà nei prossimi mesi. Di seguito le ultime novità riportate da Luca Marchetti

TELENOVELA D’ESTATE – Il mercato dell’Inter tenderà a innestare calciatori fondamentali per la crescita del gruppo. Lautaro Martinez, però, non è una telenovela finita: il Barcellona non pagherà la clausola per motivi amministrativi. I blaugrana non stanno passando il miglior momento della loro storia. Magari, però, l’affare è solo rimandato, come sottolinea Marchetti: Lautaro resta un grande obiettivo degli spagnoli. L’Inter è disposto a lasciarlo partire solo dalla clausola in su. Se ne riparlerà nei prossimi mesi, ma il Barcellona non ha intenzione di arrendersi e in precedenza era entrato nell’ordine di idee di pagare la clausola rescissoria. Segno di come la volontà di arrivare alla punta sia forte e di come l’affare possa delinearsi più avanti e con basi diverse.