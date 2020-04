Lautaro Martinez-Barcellona, all’Inter inseriti quattro giocatori?

Lautaro Martinez al Barcellona è, per l’ennesimo giorno consecutivo, in prima pagina sulla stampa spagnola. È, come ieri (vedi articolo), uno dei titoli del giornale catalano Sport, che ritiene come l’Inter sia già a conoscenza del futuro dell’argentino. Si parla addirittura di uno scambio multiplo.

SFERA DI CRISTALLO? – In Spagna, nonostante l’emergenza Coronavirus e le difficoltà economiche di molti club della Liga, il mercato “faraonico” resta sempre in primo piano. Anche la prima pagina del quotidiano Sport, che sarà in edicola fra poche ore, segue la moda: “Barcellona, l’Inter dà per perso Lautaro Martinez. Si inseriscono quattro giocatori per l’operazione”.