Lautaro Martinez-Barcellona, Inter pronta a trattare ma c’Ã¨ distanza – Sport

Lautaro Martinez-Barcellona, Inter pronta a trattare ma c’è distanza – Sport

L’inter è pronta a trattare con il Barcellona riguardo la cessione di Lautaro Martinez, ma secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, ci sarebbe ancora distanza con i bluagrana, senza considerare il “caso” Antonio Conte ancora da risolvere.

DISPOSTI A TRATTARE – Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, l’Inter avrebbe chiesto al Barcellona un incontro per risolvere la questione Lautaro Martinez. La trattativa è in corso, ma c’è ancora distanza tra i due club: il Barcellona offrirebbe 65 milioni di euro più uno tra Junior Firpo, Semedo e Jordi Alba. L’Inter invece chiede ancora una base di 80 milioni. L’Inter non può aspettare e ha fretta, visto l’imminente inizio del campionato. Come se non bastasse l’Inter deve risolvere anche la questione Antonio Conte, e in caso di risoluzione del contratto, la società dovrà programmare la stagione con il nuovo tecnico.

