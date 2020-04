Lautaro Martinez al Barcellona? Inter già pronta su Jonathan David – MD

Condividi questo articolo

Dalla Spagna non si spengono le voci che vedono il Barcellona sempre più vicino a Lautaro Martinez. L’argentino dell’Inter è l’obiettivo pubblico numero 1 del mercato bluagrana, che però sono restii a saldare la clausola rescissoria che lega El Toro ai nerazzurri (111 milioni di euro). Ciononostante, l’Inter si sta già muovendo per il sostituto e, secondo il Mundo Deportivo, avrebbe messo gli occhi su Jonathan David, canadese classe 2000.

SOSTITUTO IN POLE – Lautaro Martinez al Barcellona comporterebbe una crescita vertiginosa del saldo di mercato dell’Inter. Giuseppe Marotta non ha infatti intenzione di spostarsi dalla sua posizione: chi vuole l’argentino dovrà pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Ciononostante, l’Inter ha da tempo avviato le trattative per rinnovare il contratto con il Toro. Se però il Barcellona dovesse fare sul serio, il sostituto sarebbe già stato individuato dai nerazzurri. Secondo il Mundo Deportivo, si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del Gent. Classe 2000, il giovane talento ha nella velocità una dei suoi punti di forza: raggiungerebbe fino a 35 km/h in accelerazione. Coi belgi del Gent è al secondo anno da professionista: dopo i 14 gol nella stagione scorsa, ora è già a quota 23 (di cui 18 in campionato). Il prezzo del cartellino di David è fissato a 25 milioni di euro, ma l’attuale situazione del calcio europeo potrebbe favorire l’Inter: l’offerta vincente potrebbe chiudersi a 15 milioni di euro.