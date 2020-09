Lautaro Martinez-Barcellona, niente fondi: ecco Depay. Inter, ora rinnovo

Lautaro Martinez Inter-Sampdoria

Lautaro Martinez è stato accostato al Barcellona per diversi mesi, ma ora l’argentino dovrebbe restare in nerazzurro: Depay vicino agli spagnoli. Proseguono le contrattazioni per il rinnovo di contratto con l’Inter. Di seguito le ultime novità sul suo futuro riportate da SkySport24

VERSO LA PERMANENZA – Lautaro Martinez è sempre più vicino. Dal Barcellona arrivano segnali chiari: si stanno avendo enormi difficoltà per i blaugrana a reperire i fondi per l’attaccante dell’Inter. Per questo, gli spagnoli nelle ultime ore hanno virato in maniera netta su Depay: si parla di chiusura entro la fine della settimana. I nerazzurri stanno parlando con gli agenti per il rinnovo di contratto: serviranno cifre importanti per concludere l’accordo.