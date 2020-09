Lautaro Martinez-Barcellona non si fa, individuano sostituto: altro scambio

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Lautaro Martinez non andrà al Barcellona, come annunciato questa sera da Gianluca Di Marzio (vedi articolo). Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha segnalato quale sarà l’attaccante sul quale si butteranno i catalani. Come fatto con l’Inter prevista una richiesta di scambio.

STAVOLTA NIENTE FIRPO – Per diversi mesi, soprattutto dalla stampa catalana, si è parlato di offerte all’Inter con soldi e qualche giocatore, di dubbio livello. Per Gianluca Di Marzio lo scambio sarà l’obiettivo anche per l’alternativa all’argentino: «Il Barcellona ha provato per Lautaro Martinez, adesso sta andando su Memphis Depay del Lione. È una trattativa che porterà, se si chiuderà, Samuel Umtiti al Lione di Rudi Garcia».