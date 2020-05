Lautaro Martinez: Barcellona in pressing, l’Inter trova alternative? – SM

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è sempre al centro dell’attenzione. L’Inter sembra aver trovato una contropartita gradita tra quelle offerte dal Barcellona, resta da trovare l’accordo sui contanti e intanto sono definite le alternative per prendere il posto di Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro

Secondo “Sport Mediaset” al centro dell’attenzione per l’Inter c’è sempre Lautaro Martinez. Il pressing continuo del Barcellona sembra aver aperto una prima crepa nel muro alzato dai nerazzurri, Ausilio e Marotta avrebbero infatti gradito l’inserimento di Junior Firpo come contropartita. L’esterno viene valutato dall’Inter 20 milioni nonostante una clausola di rescissione da 200. Resta da trovare l’accordo sulla parte in contanti e l’Inter, valutando Firpo 20 milioni, non intende scendere sotto i 90. I nerazzurri potrebbero concedere uno sconto solo se nella trattativa venisse inserito Vidal a condizioni molto favorevoli. In attesa di risolvere la questione Lautaro Martinez l’Inter guarda anche al mercato in entrata per l’attacco, persi Mertens e Giroud l’obiettivo a parametro zero è Cavani al quale sarà proposto un biennale da 10 milioni. La risoluzione rapida dell’affare Lautaro Martinez inoltre permetterebbe a Marotta di bruciare la concorrenza su Timo Werner, ormai obiettivo designato per raccogliere l’eredità del “toro”.