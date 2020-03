Lautaro Martinez, Barcellona ha un problema! Lo risolve Vidal? – MD

Condividi questo articolo

Il Barcellona è alla ricerca di un grande attaccante (tra i candidati vi è Lautaro Martinez) ma vi è anche un problema che potrebbe risolvere Arturo Vidal

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Neymar (150 milioni di euro) e Lautaro Martinez (111 milioni di euro). Valutazioni molto elevate che non sarebbero il solo problema per il club blaugrana. L’altra problematica sarebbe il fatto che si tratta di attaccanti extracomunitari. Dovrebbe dunque prima partire un altro giocatore extracomunitario della squadra spagnola per poter liberare uno slot. I calciatori in questa condizione sono il brasiliano Arthur e il cileno Arturo Vidal. Quest’ultimo avrebbe “buone offerte dall’Italia“. In questo senso non vi sono dubbi che tra queste ci sia anche quella dell’Inter, visto l’enorme gradimento da parte del tecnico Antonio Conte.