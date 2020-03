Lautaro Martinez, Barcellona ha piano B! Stesso nome su cui punta l’Inter

Secondo quanto riportato da Sport, Lautaro Martinez resta sempre nel mirino del Barcellona, club che ha però un piano B in comune con l’Inter

INDISCREZIONE – Stando al sito del quotidiano spagnolo, il Barcellona starebbe pensando a Pierre-Emerick Aubameyang come alternativa a Lautaro Martinez. Sarebbe questo l’obiettivo su cui punterebbe il club blaugrana, nel caso in cui la trattativa con l’Inter per l’attaccante argentino naufragasse. Sul gabonese ci sarebbe anche la società nerazzurra qualora l’ex Racing dovesse partire. Le strade del mercato della squadra italiana e spagnola potrebbero dunque incrociarsi con al centro il centrocampista dell’Arsenal.