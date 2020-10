Lautaro Martinez, Barcellona getta la spugna: accordo per altro nome

Lautaro Martinez esultanza Inter-Fiorentina

Il Barcellona avrebbe alzato definitivamente bandiera bianca per Lautaro Martinez, trovando l’accordo per un altro attaccante a gennaio

INDISCREZIONE – Niente da fare per Lautaro Martinez al Barcellona, non solo nel corso della conclusa sessione di calciomercato estiva. Non sarebbe previsto nessun ritorno di fiamma a gennaio. Piuttosto, durante quella sessione di mercato, il club blaugrana conterebbe di portare in Catalogna un altro attaccante. Questo riporta Sport, secondo cui si sarebbe trovato l’accordo per prendere Memphis Depay dal Lione. Prima però la società spagnola dovrebbe alleggerire la propria massa salariale.

RETROSCENA – Quanto alla punta argentina, prima scelta in estate, l’affare con l’Inter sarebbe saltato saltato per l’alta valutazione economica nerazzurra. Sin da prima della sua firma con il Barça, per l’allenatore Ronald Koeman sarebbe stato chiaro che l’obiettivo dei catalani non sarebbe arrivato. Per questo motivo, il neo tecnico degli iberico avrebbe richiesto l’olandese, il cui profilo economico sarebbe adeguato alle esigenze della squadra catalana.

