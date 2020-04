Lautaro Martinez, Barcellona esclude 111 milioni! SÃ¬ Inter a 4 nomi – MD

Lautaro Martinez, Barcellona esclude 111 milioni! Sì Inter a 4 nomi – MD

Il Barcellona non sarebbe disposto ad offrire all’Inter i 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria nel contratto di Lautaro Martinez

ULTIME – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, nonostante il no del Barcellona al pagamento dei 111 milioni di euro della clausola rescissoria che lega Lautaro Martinez all’Inter, l’affare potrebbe andare comunque in porto. Sarebbe infatti noto il gradimento dell’attaccante argentino per la squadra blaugrana. Inoltre il club catalano potrebbe offrire uno o più giocatori interessanti per la società nerazzurra. Uno sarebbe sicuramente Arturo Vidal. Accanto al cileno ci sarebbero quelli di Arthur Melo, sebbene considerato importante per il futuro della compagine spagnola, di Carles Alena e di Marc Cucurella.