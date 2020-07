Lautaro Martinez, Barcellona distante. In difesa serve un centrale – CdS

Lautaro Martinez, oggi scade la clausola di 111 milioni. Il Barcellona insiste ma c’è ancora distanza con l’Inter, che comunque valuterà qualche altro nome nel caso in cui dovesse sostituirlo. In difesa invece serve almeno un altro centrale.

IN ATTACCO – Lautaro Martinez sempre più distante dal Barcellona che comunque proverà fino all’ultimo ad aggiudicarsi il talento argentino. Il problema per i blaugrana sarà accontentare l’Inter, tra cash e contropartite tecniche. A proposito, con Emerson Palmieri prima scelta a sinistra, si allontana sempre di più l’idea Junior Firpo. In attacco invece nel caso in cui l’argentino dovesse andare via da Milano, l’Inter farà un altro tentativo per quanto riguarda Edin Dzeko come già specificato precedentemente (vedi articolo), ma non solo: si lavorerà comunque su un nuovo potenziale Lautaro, quindi una punta giovane da far crescere; in tal senso verrà valutato il profilo del brasiliano Cunha dell’Herta Berlino.

IN DIFESA – Non solo Lautaro Martinez, per quanto riguarda la difesa secondo il “Corriere dello Sport”, l’Inter cercherà di acquistare almeno un altro difensore centrale: resta in lista Jan Vertonghen in scadenza con il Tottenham ma non sarà il solo.

