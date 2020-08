Lautaro Martinez, Barcellona disposto all’acquisto solo in un caso – MD

Margini sempre più stretti per il possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona nel corso della prossima sessione di calciomercato

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, Luis Suarez ha prodotto numeri migliori complessivamente nel totale di gol e assist rispetto a Lautaro Martinez. È anche vero però che tra l’attaccante del Barcellona e quello dell’Inter ballando 11 anni di differenza (33 contro 22). Per questo non sarebbe escluso un ritorno di fiamma da parte della società blaugrana sul centravanti nerazzurro, ma solo in caso di cessione dell’uruguaiano che avrebbe sul tavolo un’offerta dall’MLS. Allo stesso tempo invece l’argentino avrebbe un accordo con il Barça, valida anche per il prossimo anno, se necessario. Inoltre il club catalano avrebbe una momentanea impossibilità economica per acquistarlo, vista la cifra richiesta per arrivare al sì dei meneghini (70, 80 o 100 milioni, da vedere tra due mesi). Infine da considerare anche il fatto che il presidente della squadra spagnola Josep Maria Bartomeu non si potrebbe consentire un altro acquisto multimilionario, come Coutinho, Dembele o Griezmann, che non si dimostri decisivo.