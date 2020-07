Lautaro Martinez-Barcellona, decisiva una cessione per l’attaccante Inter?

Il Barcellona sarebbe in cerca di liquidità per chiudere l’affare Lautaro Martinez con l’Inter: per questo starebbe pensando a una cessione

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, il nome del possibile partente sarebbe quello di Martin Braithwaite. L’attaccante potrebbe lasciare il Barcellona e il denaro ottenuto dalla sua cessione potrebbe aiutare l’operazione Lautaro Martinez. Al momento nessuna offerta sarebbe giunta sul tavolo del club catalano, ma il suo agente sarebbe alla ricerca di una nuova squadra per il suo assistito. Anche l’intenzione della società blaugrana sarebbe quella di separarsi da lui. Staremo a vedere se il piano degli spagnoli per arrivare al centravanti dell’Inter andrà in porto.