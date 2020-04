Lautaro Martinez-Barcellona, dalla Spagna sicuri: “Inter, ecco il sostituto”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è al centro dei rumors di mercato in ottica Barcellona (qui le ultime). Dalla Spagna sono convinti che alla fine l’argentino vestirà la maglia blaugrana. Nella giornata di oggi, Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, si sbilancia su Twitter su chi dovrebbe sostituirlo all’Inter



ADDIO E RIMPIAZZO – Dalla Spagna ogni giorno arrivano novità sulla trattativa per Lautaro Martinez al Barcellona. Occhio al possibile sostituto in casa Inter: “Marotta sta negoziando con la Fiorentina per l’acquisto di Federico Chiesa. Antonio Conte sa che non potrà contare la prossima stagione su Lautaro. E’ convinto che il figlio di Enrico Chiesa sia il miglior sostituto possibile dell’argentino, che è già d’accordo con il Barcellona”.