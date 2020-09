Lautaro Martinez, Barcellona convinto di poter concludere. Vidal in uscita

Antonio Conte e Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è l’obiettivo numero uno del Barcellona che intanto intensifica i contatti con l’entourage del giocatore. Secondo quanto rivelato da MARCA, il club spagnolo è convinto di poter concludere l’affare, così come è convinto di poter cedere Vidal.

IN CIMA ALLA LISTA – Lautaro Martinez è il grande obiettivo del Barcellona in vista della prossima stagione, nonostante quelle che il quotidiano spagnolo ritiene “alte pretese” da parte dell’Inter che difficilmente si priverà del calciatore. Il club spagnolo ha intensificato i contatti (e gli incontri) con gli agenti di Lautaro Martinez. I blaugrana sperano di cedere per acquistare l’argentino dall’Inter, ecco perché la volontà di liberarsi subito di Luis Suarez e Arturo Vidal, vicino all’accordo e pronto a firmare il suo nuovo contratto con l’Inter.

