Lautaro Martinez, il Barcellona cerca 150 milioni da 6 cessioni. Poi offre?

Condividi questo articolo

Per Lautaro Martinez il Barcellona è disposto a fare più o meno di tutto, almeno sentendo la stampa spagnola. Il Mundo Deportivo mette il prezzo a sei giocatori della rosa catalana, che andrebbero ceduti a breve per ottenere i soldi per finanziare gli acquisti, in primis quello dell’attaccante argentino dell’Inter.

IN VENDITA! – Secondo il Mundo Deportivo c’è una lunga lista di trasferimenti per pagare l’Inter. Questa la prima pagina: “Valutati. Il Barcellona mette il prezzo ai giocatori cedibili per poter fare cassa con cui affrontare gli acquisti, soprattutto quello di Lautaro Martinez. Nélson Semedo cinquanta milioni di euro, Junior Firpo trenta, Jean-Clair Todibo venticinque, Rafinha sedici, Arturo Vidal quindici, Moussa Wagué otto/quindici. Il Newcastle United si mette in contatto con Philippe Coutinho“.