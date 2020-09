Lautaro Martinez-Barcellona: c’è l’assalto, ma colpo quasi impossibile – MD

L’imminente arrivo degli agenti di Lautaro Martinez a Milano ha rialzato l’asticella della tensione intorno al calciatore argentino. L’Inter sta cercando di porre le basi per il rinnovo di contratto, mentre il Barcellona cerca spiragli per un ultimo assalto. Ma i media spagnoli sono piuttosto pessimisti

SITUAZIONE RIBALTATA – Dopo mesi di rilanci, indiscrezioni e voci fittizie, l’affaire Lautaro Martinez ha ritrovato ossigeno. L’imminente arrivo degli agenti dell’argentino a Milano ha fatto scattare un campanello d’allarme in casa Inter, ma l’incontro servirà per fare il punto della situazione in generale (come vi abbiamo raccontato QUI). Semba esserci margine anche per fissare la base del rinnovo di contratto dell’ex Racing. Per il Barcellona, invece, si tratta di un ultimo assalto all’arma bianca. Dai media spagnoli filtra una cospicua dose di pessimismo. Mundo Deportivo lo definisce un affare “ora quasi impossibile“. Il club blaugrana, infatti, aveva ritardato l’ultimo assalto a settembre, sperando che l’Inter abbassasse le sue richieste. Ma i nerazzurri sembrano di tutt’altro avviso. Inoltre, Ronald Koeman sarebbe intenzionato a virare su Memphis Depay, che conosce benissimo. Tuttavia, l’eventuale acquisto di Lautaro Martinez, sostiene Mundo Deportivo, potrebbe essere un modo per strizzare l’occhiolino allo scontento Lionel Messi.

