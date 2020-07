Lautaro Martinez-Barcellona, c’è l’accordo e una speranza! Decide l’Inter

Lautaro Martinez ha raggiunto un accordo verbale con il Barcellona, a renderlo noto è ESPN. L’Inter non accetta scambi nella trattativa e non è disposta a cedere, se non a cifre importanti. Il club blaugrana, che in questo momento non ha la disponibilità economica per poter accontentare il club nerazzurro, punta tutto su Coutinho

ACCORDO – Lautaro Martinez non vive un buon momento e certamente tanto dipende dal suo futuro in bilico tra l’Inter e il Barcellona. Il club blaugrana – secondo quanto rivelato da ESPN – ha raggiunto un accordo verbale con l’argentino, che aveva già espresso la sua volontà di raggiungere Lionel Messi in Catalogna. La palla ora passa all’Inter, che non ha alcuna intenzione di accettare scambi nella trattativa e che è disposta a cedere solo per una cifra dai 70 milioni di euro in su.

CHIAVE – Il Barcellona in questo momento non ha la disponibilità economica necessaria a esaudire le alte richieste del club nerazzurro e dunque punta tutto sulle cessioni. Una su tutte, quella dell’ex nerazzurro Philippe Coutinho, al momento in prestito al Bayern Monaco. È lui la chiave della trattativa, colui che può sbloccare l’arrivo di Lautaro al Camp Nou.

