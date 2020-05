Lautaro Martinez-Barcellona caso di Stato? Ministero Tesoro Spagna tuona

Per il Barcellona arrivare a Lautaro Martinez non sarà per nulla semplice, e non solo per le resistenze da parte dell’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, c’è il rischio che l’operazione Lautaro Martinez al Barcellona si trasformi in un caso di Stato. Il prezzo elevato imposto dall’Inter per l’attaccante argentino sta imponendo al club blaugrana delle riflessioni. Infatti la società catalana è tra quelle che hanno usufruito di aiuti di Stato per mettere in cassa integrazione i propri dipendenti. E, proprio a tal proposito, è intervenuto nei giorni scorsi il ministero del Tesoro spagnolo che ha dichiarato. “Non permetteremo che siano gli spagnoli a pagare i capricci milionari dei club che si sono rivolti a noi per garantire la propria sostenibilità“. Un chiaro monito al Barça che ha “dovuto correggere il proprio bilancio al ribasso, tagliando 150 milioni dalla voce “entrate”, i dirigenti blaugrana avevano previsto di racimolare, prima del prossimo 30 giugno, 124 milioni attraverso la cessione dei propri esuberi. Ebbene, quando manca un mese, tutto tace e il totale è ancora fermo a quota zero“.

