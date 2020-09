Lautaro Martinez-Barcellona, caso chiuso. Retroscena Inter: pretese alte

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez è stato accostato per gran parte del mercato al Barcellona. Il Toro alla fine resterà all’Inter: sembra molto difficile che l’affare possa tornare caldo entro la fine della sessione. Luca Marchetti per SkySport24 ha fatto il punto della situazione sull’argentino

ANCORA INTER – La questione Lautaro Martinez sembra chiusa. Oggi ha fatto anche un post Instagram con la terza maglia (vedi l’articolo). Il Barcellona durante il lockdown ha spinto molto per chiudere la trattativa. I nerazzurri volevano un’offerta ancora più alta già all’epoca. Poi ci sono state delle difficoltà per gli spagnoli a reperire i fondi per presentare una proposta che potesse convincere la Beneamata. Lautaro è rimasto, quindi, all’Inter.