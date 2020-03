Lautaro Martinez-Barcellona: carta a sorpresa per convincere l’Inter? – MD

Lautaro Martinez è il grande obiettivo del Barcellona per il prossimo mercato estivo, c’è una possibile carta che potrebbe convincere l’Inter a non fare resistenza per l’attaccante argentino

Il calcio è fermo per l’emergenza Coronavirus, ma non si fermano le voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez, che in Spagna ormai è dato come sicuro al Barcellona per la prossima stagione nonostante l’Inter non intenda certo cedere il suo numero 10. Secondo El Mundo Deportivo, tra i tanti nomi che potrebbero essere messi sul piatto come contropartite tecniche per convincere l’Inter a non fare troppa resistenza, è spuntato fuori quello di Ousmane Dembélé. L’attaccante ha vissuto fino a questo momento una esperienza difficile a Barcellona e potrebbe rilanciarsi con la maglia dell’Inter incontrando anche il possibile gradimento di Antonio Conte.